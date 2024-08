A Estrada Nacional 17 (EN 17) está esta segunda-feira cortada ao trânsito em Vila Cortês da Serra, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, devido a um acidente pelas 7h06, com dois feridos, disse a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o despiste de um veículo ligeiro provocou um ferido grave e outro ligeiro.

O Comando Territorial da GNR da Guarda confirmou à agência Lusa que a via está cortada por se encontrar no local a viatura e por estarem a decorrer trabalhos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) para apurar as causas do acidente.

A circulação dos veículos ligeiros está a ser desviada para as estradas municipais, mas os pesados estão impossibilitados de passar naquela zona, estando a ser reencaminhados para outras alternativas.