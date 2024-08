O fogo nas serras da Serra de Água, no concelho madeirense da Ribeira Brava, está extinto e as pessoas retiradas no domingo têm estado a regressar às suas casas, disse esta segunda-feira a presidente da junta de freguesia da localidade.

“O fogo está extinto, não há frentes ativas que se veja e a situação está agora em vigilância”, afirmou Albertina Ferreira à agência Lusa, ao início da manhã.

A autarca adiantou que se aguarda agora para “começar o processo de limpeza e talvez a criação de um gabinete de crise”, estando a aguardar instruções. “As pessoas foram regressando a casa conforme as possibilidades, mas algumas já voltaram”, indicou.

O incêndio rural deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava. Propagou-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao concelho da Ponta do Sol, no planalto do Paul da Serra. Neste município, está esta segunda-feira ativo também no sítio da Lombada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Devido à gravidade da situação, e de acordo com o mais recente balanço do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ao final da tarde de domingo, um total de 160 pessoas tiveram que ser retiradas das suas habitações por precaução e transportadas para equipamentos públicos, para evitar inalação dos fumos.

Às 19h de domingo estavam a combater o incêndio 195 operacionais nos concelhos afetados, apoiados por 38 viaturas e pelo meio aéreo existente na região, incluindo os 76 elementos da força conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que chegaram à Madeira na madrugada de domingo.

Também chegaram à região 15 operacionais disponibilizados pela Região Autónoma dos Açores, no início da madrugada desta segunda-feira.