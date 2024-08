O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou esta segunda-feira que 63,6% da população moçambicana, o correspondente a 20 milhões de pessoas, tem acesso a água potável.

“No início do meu mandato, em 2015, o acesso à água potável situava-se em 51%, isto é, abastecia a 12,6 milhões de pessoas, mas quando nós moçambicanos éramos 20 milhões. (…) Com a implementação de vários programas, com destaque para Água para Vida, o nível de cobertura evoluiu para 63,6%, beneficiando cerca de 20 milhões em 2024″, afirmou o presidente moçambicano durante a inauguração do sistema de abastecimento de água de Pemba, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Filipe Nyusi reconheceu que o acesso à água ainda é “um desafio” para o país e afirmou que o seu governo teria alcançado a meta de 100% de abastecimento daquele recurso se o número da população moçambicana não tivesse crescido.

Nyusi disse ainda que o governo vai continuar a privilegiar a construção de mais sistemas de abastecimentos de água, fontes de retenção, reabilitação de barragens e represas, mas pediu aos moçambicanos “melhorias” no saneamento do meio.

“Os investimentos que o governo promove na área de abastecimento de água caminham com o saneamento do meio, um outro problema. Podemos ter água de qualidade, mas se o saneamento não está bom reduz a tal esperança de vida, a qualidade de vida”, apontou o Chefe do Estado moçambicano, acrescentando que “sem acesso fiável à água de qualidade, as pessoas tornam-se vulneráveis”.

Filipe Nyusi destacou ainda que a construção de sistemas de abastecimento de água pelo país são “um legado” do seu executivo e prometeu que, ainda este ano, mais infraestruturas serão inauguradas, visando beneficiar à população deste recurso que “é fundamental e básico”.

“Prover água aos moçambicanos não é favor, é um ato de justiça social. Se quer ser justo procure água para os seus compatriotas. Prover água é respeitar a dignidade do homem, é observar os direitos humanos”, concluiu.