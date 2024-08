A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou esta segunda-feira para a deterioração da segurança da central nuclear ucraniana de Zaporíjia, sob ocupação russa desde 2022, na sequência da explosão de um drone perto do complexo.

A central, a maior do género na Europa, não tem reatores em funcionamento desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra que vai no terceiro ano.

“As centrais nucleares são concebidas para resistir a falhas técnicas e humanas e a eventos externos, mesmo extremos, mas não são construídas para resistir a um ataque militar direto”, disse o diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi.

Os inspetores da AIEA foram informados no sábado de uma explosão de um drone perto dos tanques de pulverização de água de arrefecimento, a cerca de 100 metros da linha elétrica de Dniprovska, a única que ainda fornece energia à central.

Embora a detonação não tenha causado vítimas ou danos às infraestruturas de Zaporíjia, afetou a estrada entre os dois portões principais da central, segundo a AIEA, citada pela agência espanhola EFE.

“Mais uma vez, estamos a assistir a uma escalada dos riscos de segurança nuclear na central de Zaporíjia”, alertou Grossi num comunicado divulgado em Viena, sede da AIEA.

O chefe da agência da ONU para o nuclear apelou à “máxima contenção” de todas as partes.

Na semana passada, os inspetores da AIEA examinaram também um incêndio numa das torres de arrefecimento que danificou a central.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reafirmou a acusação à Rússia de “chantagear o mundo” com um desastre nuclear desde que assumiu o controlo da central Zaporíjia.

“A Rússia está a chantagear o mundo com a ameaça de um desastre na central nuclear de Zaporíjia, utilizando o território da instalação como plataforma para ataques contra Nikopol e outras comunidades próximas”, denunciou nas redes sociais.

For more than two years, Russian occupiers have been controlling the largest nuclear power plant in Europe—the Zaporizhzhia NPP. And invariably, the Russian presence poses a fundamental threat to the radiation safety of our country, all of Europe, and the world.

Russia is… pic.twitter.com/dN4Zyl33Xj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2024