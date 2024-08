Esta segunda-feira olhamos para a crise na Venezuela. Maduro, o sucessor de Chavez, confirma-se como um tirano. Durante anos a Venezuela mostrou como, em nome da igualdade e do progressismo, se pode destruir um país. Mas agora a repressão e as fraudes de Maduro fraturam sobretudo a esquerda e criam novas alianças na América Latina. Venezuela está, em simultâneo, tão longe da democracia e tão perto da repressão. Ou da liberdade?

