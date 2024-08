As autoridades ambientais interditaram esta terça-feira a banhos a praia de Fuseta-Ria, no concelho de Olhão, e desaconselharam a ida à água do mar na de Armação de Pera, no município de Silves, por contaminação microbiológica na água.

Fontes das capitanias de Olhão, que tem competência na zona da Fuseta, e de Portimão, que tem a seu cargo as praias da área de Silves, disseram à Lusa que na base da decisão estão amostras de água que revelaram a presença de bactérias E.coli, no caso de Fuseta, e de enterococos, no caso de Armação de Pera.

“Às 11h00, foi recebida a comunicação do delegado de saúde a dizer que a prática balnear estava interditada”, disse à Lusa o capitão do porto de Olhão, Alexandre Algarvio, precisando que se tratou de uma análise efetuada na segunda-feira e que “já foi recolhida uma nova amostra esta terça-feira para análise”.

As autoridades ambientais vão agora proceder a uma nova análise, que determinará depois de se mantém a interdição na praia de Fuseta-Ria, que se encontra localizada na Ria Formosa (distrito de Faro), acrescentou o capitão do porto.

Quanto ao caso de Armação de Pera, o capitão do porto de Portimão disse à Lusa que a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, sob proposta da Autoridade Regional de Saúde do Algarve, desaconselhou a ida a banhos devidos aos resultados de uma análise efetuada a uma colheita realizada na segunda-feira.

Como “foram detetados valores de enterococos intestinais superiores ao valor limite, desaconselha-se a prática de banhos”, afirmou Eduardo Pousadas Godinho, frisando que a medida entrou em vigor esta terça-feira e vai manter-se pelo menos até quarta-feira.

A mesma fonte sublinhou que esta é uma previsão ainda sujeita a confirmação, porque está dependente dos resultados das amostras colhidas esta terça-feira .