Stephen Chamberlain, o coarguido de Mike Lynch no seu julgamento por fraude nos EUA, foi atropelado mortalmente por um carro, em Cambridgeshire, dois dias antes do desastre náutico que resultou na morte presumida do magnata britânico, na Sicília.

Lynch, CEO da Autonomy até à sua venda, em 2011, foi acusado de ter falsificado as contas da empresa nos dois anos antecedentes à compra pela HP. Em causa estaria uma sobrevalorização fraudulenta de cerca de 5 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros). Chamberlain foi chefiado por Lynch e ascendeu aos mais altos cargos do mundo tecnológico britânico antes de ficar igualmente ensombrado pela longa batalha judicial em que enfrentou as mesmas acusações de fraude e conspiração que o seu antigo chefe.

O julgamento norte-americano terminou em junho, com ambos os homens a ser absolvidos das 15 acusações por um júri em São Francisco.

A colisão que resultou na morte de Chamberlain ocorreu no sábado de manhã na A1123 Newmarket Road, a norte de Cambridge. O seu advogado, citado pelo The Guardian, afirmou que o seu cliente foi “fatalmente atingido” por um carro enquanto praticava jogging. Foi levado para o hospital e colocado em suporte de vida, tendo a sua morte sido anunciada na segunda-feira. A polícia de Cambridgeshire não confirmou a identidade da vítima do atropelamento, mas apelou ao relato de testemunhas após uma colisão entre um peão e um carro em Newmarket Road, em Stretham.

Depois de deixar a Autonomy, em 2012, Chamberlain trabalhou como diretor de operações da empresa de cibersegurança Darktrace e foi voluntário como diretor financeiro do Cambridge United FC, informa o The Telegraph.

No mesmo dia em que era anunciada a morte de Stephen Chamberlain, uma violenta tempestade e remoinho no mar provocou o naufrágio do veleiro Bayesian, com 22 pessoas a bordo, ao largo de Porticello, uma cidade costeira cerca de 15 quilómetros a leste de Palermo. Mike Lynch estava no veleiro e é um dos seis passageiros desaparecidos desde a madrugada de segunda-feira.

A equipa de buscas italianas presume que os passageiros que ainda não foram localizados tenham morrido e que os seus corpos estejam ainda no interior do iate de luxo. Hannah Lynch, a filha de 18 anos do magnata britânico também está desaparecida. A lista é composta ainda pelo presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer e a sua mulher Judy Bloomer, e o advogado do Clifford Chance, Chris Morvillo e a sua mulher, Neda Morvillo.

Após enfrentar uma batalha legal que durou anos e de evitar uma pena de 25 anos de prisão, Mike Lynch voltou ao Reino Unido para estar com a sua mulher e os seus dois filhos. A viagem com o Bayesian faria parte das comemorações, tendo alguns dos passageiros relação com os negócios e o processo do empresário britânico.