A AMD, uma das empresas que fabrica “chips” para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), vai comprar a ZT Systems por 4,9 mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros). O anúncio do acordo definitivo de compra foi feito na segunda-feira, com a AMD a explicar que o montante será pago 75% em dinheiro e os restantes 25% de ações.

A ZT Systems é uma empresa sediada em Secaucus, no estado norte-americano da Nova Jérsia, que cresceu através do fabrico de servidores e infraestrutura para grandes empresas de computação na cloud. Com a expansão da IA, principalmente da generativa, a empresa fornece também infraestrutura focada nesta tecnologia.

Em comunicado, é explicado que esta aquisição “estratégica representa o próximo grande passo na estratégia de IA da AMD”, já que o negócio da ZT Systems permitirá fornecer mais soluções em termos de software e sistemas. A empresa liderada por Lisa Su explica que a ZT Systems tem uma “longa experiência na criação e otimização de soluções de computação cloud” que vai “acelerar significativamente a implementação de infraestrutura de IA da AMD”.

O desenvolvimento dos grandes modelos de IA necessita de um grande número de unidades de processamento gráfico, que a AMD desenvolve. No entanto, o mercado é liderado pela Nvidia. Esta aquisição é vista como um claro desafio por parte da AMD, a segunda maior empresa do mercado de chips de IA, ao poder da gigante de Jensen Huang. Ainda que a ZT Systems não produza os “chips” para a IA, desenvolve servidores e outras soluções que são vistas como cada vez mais necessárias para apoiar o desenvolvimento desta tecnologia, que requer um grande poder de computação.

A AMD antecipa que o negócio esteja concluído na primeira metade de 2025. Nessa altura, as capacidades de desenvolvimento da ZT Systems vão ser integradas na AMD, na área de negócio de soluções para data center. Numa reunião telefónica com analistas após o anúncio do acordo de compra, a CEO Lisa Su explicou que a empresa vai ficar com cerca de mil “engenheiros de classe mundial com uma profunda especialização em design de motherboard, energia, questões térmicas e redes”. Atualmente, trabalham cerca de 2.500 pessoas na ZT Systems.

A AMD não quer ficar com todos os negócios da companhia que vai comprar. A tecnológica revelou que vai procurar um “parceiro estratégico” a quem possa vender a operação de fabrico de infraestrutura para data center da ZT Systems. Até ao momento, a AMD ainda não teve conversações com potenciais compradores. Os executivos antecipam que o processo de encontrar um comprador possa demorar entre um ano a um ano e meio.

Ou seja, a empresa está interessada nas competências de servidores e infraestrutura da ZT Systems, mas não quer entrar no negócio do fabrico. Até porque, conforme nota o Wall Street Journal, seria complexo competir com alguns dos seus clientes que fabricam servidores, como a Dell ou a Super Micro. Em entrevista à Reuters, Lisa Su frisou que a “prioridade estratégica número um” da empresa são “os sistemas de IA”.

Esta vai ser a segunda maior aquisição feita pela AMD. A maior continua a ser a compra da criadora de “chips” programáveis Xilinx, por 35 mil milhões de dólares (31,6 mil milhões de euros), em 2020.