O escoamento da produção de uvas está garantido pelos operadores económicos da Madeira, anunciou esta terça-feira o Governo Regional, acrescentando que irá atribuir um apoio financeiro extraordinário para compensar os custos.

O anúncio foi feito pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente da Madeira, que num comunicado cita o presidente do Instituto do Vinho, do Borrado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), organismo tutelado pelo Governo Regional.

“O presidente do IVBM [Tiago Freitas] diz que importa reforçar que o escoamento da produção se encontra garantido por parte dos operadores económicos regionais. O Governo Regional vai intervir com uma medida excecional, através do apoio de 20 cêntimos por quilo na casta tinta negra para compensar os custos de produção, nomeadamente a mão-de-obra”, lê-se na nota.

Segundo Tiago Freitas, a União Europeia aprovou este ano, “como medida temporária e excecional”, um financiamento a Portugal de 15 milhões de euros de apoio à destilação de vinho com denominação de origem protegida (DOP) e com indicação geográfica protegida (IGP), incluindo produtos de desinfeção ou fármacos, ou para fins energéticos para fazer face à redução dos ‘stocks’ de vinhos DOP e IGP existentes em Portugal Continental.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Na Região Autónoma da Madeira essa situação não se coloca. O Governo Regional intervém para compensação dos custos de mão-de-obra que, para esta campanha, foram apontados pelos viticultores e operadores económicos como o grande constrangimento”, salientou.

O presidente do IVBAM, que visitou várias localidades da região para “monitorar o estado de maturação e a saúde fitossanitária das uvas”, referiu ainda que mais de 1.600 toneladas de uvas já foram colhidas até ao momento, superando a quantidade do mesmo período no ano anterior.

Tiago Freitas destacou a casta Tinta Negra, adiantando que representa cerca de 1.400 toneladas da colheita, com maior incidência nos concelhos de Câmara de Lobos e São Vicente.