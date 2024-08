Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre os incêndios em Portugal

Até agora arderam 8.256 hectares na Madeira em consequência do incêndio que começou há seis dias na ilha e que esta segunda-feira ainda tem cinco frentes ativas. A informação é disponibilizada pelo Serviço de Gestão de Emergências do programa Copernicus, da União Europeia, que monitoriza, através de imagens de satélite, as zonas ardidas na região nos últimos sete dias, bem como os incêndios que se encontram ativos na área.

Entre 14 e 20 de agosto, no principal incêndio na região autónoma, que ainda não está controlado, foram consumidos pelas chamas 7.957 hectares. A esta área somam-se 299 hectares ardidos num foco de menor dimensão no município de Serra de Água, que tinha começado no domingo e foi extinto esta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta terça-feira, o fogo continua a lavrar na Encumeada e na Furna, no concelho de Ribeira Brava, e em Lombada e Canhas, no concelho de Ponta do Sol.

As imagens de satélite do Copernicus mostram os fogos ativos nos últimos sete dias — assinalados a laranja — e aqueles que se encontram ativos nas últimas 24 horas, marcados a vermelho.

O programa europeu oferece serviços de informação que se baseiam em dados de observação da Terra por satélite e in situ (não espaciais). Este processo envolve a delimitação da extensão dos eventos de incêndios florestais com base na classificação semi-automática de imagens de satélite utilizando conjuntos de dados espaciais auxiliares.