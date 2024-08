O Museu do Louvre está a preparar a sua primeira exposição focada na moda e a abertura está marcada para o próximo mês de janeiro, avança em exclusivo o jornal de moda Women’s Wear Daily (WWD). A mostra vai explorar como objetos preciosos desde era bizantina até ao Segundo Império francês inspiraram (e continuam a inspirar) designers de moda, misturando objetos preciosos com criações criações de moda recentes. Entre os modelos expostos vão estar peças de coleções de Alta costura e Métiers d’Arte de Karl Lagerfeld para a casa Chanel.

“Esta é realmente a primeira vez que o Louvre decidiu criar uma exposição sobre a relação entre a moda e as suas próprias coleções”, disse Olivier Gabet, diretor do departamento de artes decorativas do museu ao WWD. Por trás desta iniciativa está o objetivo é “realmente tentar perceber porquê que os museus podem ser interessantes e importantes para os designers de moda e como as nossas coleções, especialmente no Louvre, podem inspirar as coleções de designers de moda”, continua Gabet.

Karl Lagerfeld era um visitante frequente do museu e um apaixonado por interiores do século XVIII. O designer de moda alemão deu o mote à grande exposição de moda do Museu Metropolitan de Nova Iorque em 2023 com o nome “Karl Lagerfeld: a line of beauty” (Karl Lagerfeld: uma linha de beleza), bem como à famosa Met Gala do mesmo ano que marcou.

Vale a pena lembrar que o Louvre é um palácio e que foi habitado. Além de muitas salas recheadas de obras de arte de séculos passados, os visitantes do museu também podem passar e observar os apartamentos do imperador Napoleão III, datados da segunda metade do século XIX e praticamente intactos. Estas divisões do palácio foram a casa do ministro de Estado durante o Segundo Império, entre 1852 e 1870, e depois foram a morada do ministério das Finanças até 1989. Estes apartamentos estão abertos ao público desde 1993, segundo conta o site do museu.

Esta não será, no entanto, a primeira vez que a moda entrará nas salas de exposição do Louvre. Em janeiro de 2022, para celebrar os 60 anos da marca Yves Saint Laurent, foram organizadas seis exposições por seis museus de Paris. O criador de moda era apaixonado e colecionador de arte e a forma escolhida para homenagear a sua obra e vida foi mostrar criações suas em exposições no Centro Georges Pompidou, Museu de Arte Moderna de Paris, Museu do Louvre, Museu d’Orsay, Museu Nacional Picasso-Paris e Museu Yves Saint Laurent Paris.

No Museu do Louvre a Galeria de Apolo recebeu criações de moda, como casacos e acessórios, que se destacaram pelo luxo e riqueza. Esta sala foi encomendada pelo próprio rei sol, Luís XIV, ao arquiteto Louis Le Vau que de imediato se inspirou no cognome do soberano e no deus grego do sol e das artes, Apolo, e decorada por Charles Le Brun. Além da própria sala ser uma joia, por toda a sua decoração, é também lá que estão expostas as joias da coroa francesa, como por exemplo, uma coroa da imperatriz Eugénia (mulher do imperador Napoleão), um conjunto de joias da rainha Maria Amélia, ou um colar da imperatriz Maria Luísa (segunda mulher do imperador Napoleão).