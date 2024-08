A Maybach, que já tentou uma “carreira” de construtor independente, assume-se como a divisão de veículos de luxo da Mercedes e sem grandes compromissos à agilidade, uma vez que tanto a berlina com o SUV que propõem superam chegam a aproximar-se dos 5,5 metros de comprimento e das 2,7 toneladas. Sim, porque o luxo, o requinte e uma interminável (e cara) lista de equipamento, tem um preço a pagar quando colocado sobre a balança. Partindo desta realidade, é fácil perceber a curiosidade – para não falar de uma certa incredibilidade – com que o mercado recebeu o anúncio do novo Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, um roadster com “apenas” 4,7 metros de comprimento e menos de duas toneladas de peso.

O novo modelo da Maybach foi concebido tendo por base o SL 63 da Mercedes-AMG, modelo que extrai 585 cv do 4.0 V8 biturbo, que também assegura uma força de 800 Nm, valores que explicam os 315 km/h de velocidade máxima e os 0-100 km/h em 3,6 segundos. O Maybach SL 680, pelo seu lado, mantém o motor de 585 cv, bem como a caixa de velocidade automática de nove velocidades 9G-Tronic e o sistema de tracção integral 4Matic. No capítulo das diferenças, o coupé descapotável da Maybach perde apenas em velocidade, uma vez que está limitado electronicamente a 260 km/h, bem como na rapidez, uma vez que o peso adicional de todo o equipamento extra o impede de chegar aos 100 km/h em menos de 4,1 segundos.

Por dentro do Maybach SL 680 Monogram 6 fotos

Mas quem adquire um Maybach não está focado na rapidez, velocidade ou comportamento em curva. Daí que quem tem o SL 680 Monogram debaixo de olho, comece por ter de optar entre a versão Red Ambience e a White Ambience, para definir a cor do veículo. Independentemente das preferências cromáticas de cada cliente, o roadster da Maybach pode ser personalizado segundo o bom gosto de cada um, com a garantia que dos materiais utilizados ao cuidado colocado nos acabamentos, tudo é tão impressionante quanto caro.

O mais ágil e compacto modelo da Maybach está previsto chegar ao mercado na 2ª metade de 2025, por valores que ainda não foram anunciados. Mas se tivermos em conta que a versão SL 63 da Mercedes-AMG é proposta por 258 mil euros em Portugal, é aconselhável apontar bastante mais acima se pretender “adivinhar” o valor pelo qual a Mercedes vai propor o novo Maybach, o 3º modelo da gama. O vídeo do construtor, que pode ver em baixo, mostra o roadster de dois lugares mais em pormenor.