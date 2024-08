Morreu José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa

Segundo o Jornal de Notícias, onde José Miguel Trigoso era colaborador, o engenheiro morreu na segunda-feira, vítima de cancro, aos 75 anos. Foi presidente da Prevenção Rodoviária Internacional entre 1999 e 2007, coordenador técnico do plano nacional de segurança rodoviária e membro da Federação Europeia de Segurança Rodoviária. Era, também, membro do Conselho Consultivo do Observatório ACP (Automóvel Club de Portugal) e sócio do clube.

O velório aconteceu esta tarde, na Capela de São Sebastião de Colares, em Sintra. Na quarta-feira, será homenageado às 12h00 e às 13h00 e o corpo seguirá para o crematório de Rio de Mouro, de acordo com o jornal.

A associação a que presidia sublinha ainda o legado “inestimável e imensurável à sociedade e à causa social” e destaca a “amabilidade, resiliência, altruísmo, sabedoria e amizade” que “permanecerão para memória futura”.