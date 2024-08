O Município de Leiria aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a adjudicação da construção da Unidade de Saúde na antiga freguesia dos Pousos, num investimento de 1,6 milhões de euros, valor inferior ao do concurso.

O novo centro de saúde ficará num terreno localizado junto ao cemitério dos Pousos, terá 725 metros quadrados de área de construção e será composto por uma receção, 14 gabinetes médicos, de enfermagem e de saúde materno-infantil, salas de tratamentos e áreas de apoio, refere uma nota de imprensa.

Serão ainda criados 22 lugares de estacionamento para utentes e profissionais de saúde.

Segundo a deliberação aprovada na reunião de câmara, liderada por Gonçalo Lopes (PS), a obra foi adjudicada por 1.647.000 euros, cerca de 150 mil euros abaixo do valor do concurso, e com um prazo previsto de execução de 18 meses.

A autarquia informa ainda que a construção da Unidade de Saúde dos Pousos resulta de um protocolo com a Administração Regional de Saúde do Centro, celebrado em abril, e da aprovação do projeto de execução no passado mês de junho, e “irá permitir melhorar a prestação dos serviços de cuidados de saúde da zona”.

Com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o contrato será ainda objeto de visto por parte do Tribunal de Contas, não sendo, por isso, possível adiantar uma data para o início dos trabalhos.