Uma colisão entre um carro e uma moto provocou esta terça-feira um morto na Figueira da Foz, disse à agência Lusa fonte da Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

O acidente ocorreu pouco antes das 16h30, na zona do Bom Sucesso, estrada nacional 109.

De acordo com a mesma fonte, ocorreram ao local 20 operacionais com oito viaturas, nomeadamente Sapadores da Figueira da Foz, INEM, Cruz Vermelha, GNR e Proteção Civil deste concelho do distrito de Coimbra.