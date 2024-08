A antiga primeira-ministra francesa Elisabeth Borne anunciou esta quarta-feira que se candidata à liderança do partido Renascimento, fundado pelo presidente Emmanuel Macron, com o objetivo de relançar o partido após o recente desastre eleitoral.

Em entrevista ao Le Parisien, Borne explicou que a atual “instabilidade” política, com uma Assembleia Nacional onde “ninguém” será capaz de aplicar o seu programa, obriga os partidos políticos a desenvolverem um projeto nacional que “dê esperança aos franceses”.

A agora deputada defendeu que o Renascimento não deve limitar-se apenas a apoiar Macron, que não poderá recandidatar-se em 2027, numa tentativa de dar à instituição uma personalidade própria, independente da figura presidencial.

[Já saiu o quarto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo e o terceiro episódios]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Borne, no entanto, não deve ser a única candidata no próximo congresso e continua provável a hipótese de o primeiro-ministro cessante, Gabriel Attal, vir a entrar na ‘corrida’. Attal, que substituiu Borne como chefe do executivo no início deste ano, não descartou essa possibilidade após ser eleito líder do grupo parlamentar.

Na sexta-feira, Macron vai iniciar uma ronda de contactos com os vários partidos para tentar aproximar posições e nomear brevemente um novo primeiro-ministro.

A Nova Frente Popular, coligação de esquerda que venceu as eleições em julho, propôs a economista Lucie Castets para o cargo.