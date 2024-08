O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera o encerramento das urgências de Obstetrícia e Ginecologia “inaceitável”, salientando que se trata de “um problema estrutural” e não conjuntural.

“É inaceitável a normalização destes encerramentos e isto não é um problema conjuntural, mas sim estrutural e tem de ser resolvido”, disse o autarca, em declarações à Lusa.

O hospital de Santarém reabriu esta quarta-feira a urgência de Obstetrícia e Ginecologia, depois de ter estado encerrada na segunda e na terça-feira, segundo informação publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) às 9h00.

Para Ricardo Gonçalves (PSD), muitas coisas foram feitas no passado “que não surtiram efeito”, cabendo agora ao Governo apresentar “novas ideias”.

“Muitas coisas foram feitas no passado que não surtiram efeito, eu acho que o Governo tem de repensar e apresentar novas ideias e é importante que os partidos da oposição se associem a esta situação”, defendeu.

O presidente da Câmara de Santarém adiantou ainda que o município tem manifestado o seu descontentamento com a situação ao longo dos últimos anos, admitindo que a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, “tem um problema em mãos”.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, considerou que os encerramentos que afetam os serviços hospitalares não estão exclusivamente associados ao número de profissionais, mas sim “a questões de nível nacional que tem de ser mudadas”.

“Não é pela falta de profissionais ou pela falta de empenho dos profissionais que lá estão. Não é pela falta de empenho da administração, há coisas que ultrapassam todas estas pessoas e que têm de ser tratadas pela direção executiva do SNS”, referiu

Tal como noutras unidades do país, o hospital de Santarém fechou os serviços urgentes de Obstetrícia e Ginecologia na segunda e na terça-feira devido à falta de recursos humanos.

Até terça-feira, dia 27, o ‘site’ do SNS indica que a ULS Lezíria vai ter as urgências de Obstetrícia e Ginecologia no hospital de Santarém sempre abertas.

Devido aos fechos registados neste verão, a Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.