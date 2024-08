Dificilmente existirá um veículo mais polémico do que a Cybertruck da Tesla, a pick-up eléctrica norte-americana de dimensões generosas, como é normal nas full-size do país, mas é o facto de ser construída em chapa inox que a torna mais rígida e com linhas distintas, pois as superfícies curvas desaparecem pela dificuldade em moldar o aço inoxidável, sendo substituídas por arestas e superfícies planas. Com uma legião de fãs, mas igualmente considerada pouco atraente por muitos potenciais proprietários de pick-ups eléctricas, a Cybertruck é um caso evidente de amor/ódio. Os números relativos às vendas de Julho dão a ideia que os primeiros estão a vencer.

Para os condutores norte-americanos, 100.000 dólares é a fasquia que separa os veículos normais dos topo de gama e é acima deste patamar que dominam as marcas de luxo americanas, como a Cadillac e Lincoln, bem como as suas rivais europeias, da Audi à BMW, passando pela Mercedes, Range Rover e Volvo. E, durante os 31 dias de Julho, foi a Cybertruck quem vendeu mais unidades acima dos 100.000 dólares, batendo os restantes modelos de luxo, com motor de combustão ou eléctrico.

As vendas do último mês animaram os responsáveis pela Tesla, tanto mais que a média de preços das unidades comercializadas rondou 111 mil dólares. Contudo, para que o ritmo de vendas se mantenha, o construtor tem de reduzir os motivos de queixa de alguns clientes em relação aos problemas de qualidade que caracterizam as primeiras unidades. Os problemas de juventude não são uma novidade para a Tesla — quem não se lembra do arranque da produção do Model 3 —, mas a Cybertruck é substancialmente mais cara e os clientes que despendem verbas mais elevadas tendem a ser mais exigentes.

De momento, a Cybertruck é comercializada apenas nos EUA e há somente uma versão desta pick-up a bateria a ser entregue a clientes. Trata-se da edição limitada de lançamento Foundation Series, com dois motores e a mais recheada de equipamento. Em Setembro devem arrancar as entregas da versão “normal” com a mesma mecânica (dois motores e 600 cv), para no final do ano surgir a muito esperada Cyberbeast, a versão mais potente e rápida, com três motores e 845 cv, sendo capaz de atingir 209 km/h e os 100 km/h ao fim de somente 2,7 segundos. Só em 2025 deverá passar a estar disponível a mais acessível das Cybertruck, apenas com tracção traseira.