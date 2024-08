O polícia condenado pela morte de George Floyd foi transferido esta terça-feira para a prisão de Big Spring no Texas, de acordo com a agência Reuters. Derek Chauvin tinha sido esfaqueado há nove meses na prisão do Arizona.

Em dezembro do ano passado, Derek Chauvin foi esfaqueado 22 vezes por outro recluso numa prisão em Tucson, Arizona, ficou em estado grave, mas sobreviveu.

O antigo polícia da cidade de Minneapolis está a cumprir uma pena de prisão de 22 anos e meio após ter sido considerado culpado da morte de George Floyd em abril de 2021.

O autor do esfaqueamento foi acusado de tentativa de homicídio e outros crimes de ofensas à integridade física.