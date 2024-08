Uma mulher de nacionalidade portuguesa foi detida em Registro, no interior do estado de São Paulo no Brasil, anunciou a Polícia Federal do Brasil em comunicado. A mulher tinha sido condenada em Portugal a 16 anos de prisão em 2012 por homicídio à facada em Leiria e era também procurada pelas autoridades brasileiras por tráfico de drogas.

“A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (20/8), com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma foragida internacional procurada pelas autoridades de Portugal após ter sido condenada a 16 anos de prisão por ter participado de um homicídio na cidade de Leiria, em 2012”, lê-se no comunicado.

A Interpol tinha recebido, de Portugal, um alerta vermelho, o que permitia a detenção no estrangeiro e a consequente extradição.

“Trata-se de uma cidadã portuguesa localizada na cidade de Registro/SP, com Difusão Vermelha emitida por seu país de origem e com Mandado de Prisão para Extradição emitido pelo Supremo Tribunal Federal”.

No entanto, as autoridades brasileiras também estavam também à procura da mulher por suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas. A mulher foi detida pela Polícia Federal e pela Polícia Militar brasileira, na sequência de uma investigação de tráfico de drogas no Vale da Ribeira em São Paulo.

A extradição está em avaliação pela Suprema Corte. “Com a prisão, o processo de extradição seguirá em nossa Suprema Corte, para que responda a processo criminal em seu país de origem”.