A campanha de Robert F. Kennedy Jr. já tinha considerado desistir da corrida à Casa Branca, para apoiar Trump. Esta possibilidade parece ser mais concreta que nunca e o candidato independente deverá apresentar a desistência na sexta-feira, relataram fontes da sua campanha a canais norte-americanos.

O sobrinho de JFK anunciou esta quarta-feira que ia realizar uma conferência de imprensa na sexta-feira, em Phoenix, no Arizona, para falar sobre “o momento presente histórico e o caminho futuro”. A ABC News avançou que o evento iria servir para Kennedy se retirar de forma oficial da corrida à presidência, citando fontes da campanha. Contactado pelo canal, o candidato independente respondeu “que não confirma nem nega” as informações.

A notícia foi confirmada pela CNN, ao adiantar que o evento ia marcar uma suspensão das atividade da campanha eleitoral, segundo relataram duas fontes próximas da decisão. Estas informaram ainda que o independente tem debatido com a campanha republicana a possibilidade de marcar presença num evento de Donald Trump, para formalizar o seu apoio.

Confrontado com estas informações, JD Vance confirmou que as duas campanhas têm estado em contacto e que por isso não tem motivos para questionar a veracidade das mesmas. “Não estive diretamente envolvido nestas conversas. Estou esperançoso que RFK apoie o Presidente Trump, mas ainda não falámos pessoalmente e não sei se isso vai acontecer”, declarou o candidato a vice, citado pela CNN.

Na sexta-feira, os republicanos vão estar num evento em Glendale, também no Estado do Arizona, a menos de 15 quilómetros do evento de Kennedy. Apesar de as fontes notarem que as decisões ainda não estão finalizadas e podem ser alteradas até ao final da semana, é quase certo que RFK apresente a desistência e apareça na campanha de Trump para um anúncio de apoio formal.

A proximidade entre Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr. é pública e o candidato republicano chegou a dizer que estava disponível para convidar o independente para o seu executivo, no caso de uma declaração de apoio da sua parte.