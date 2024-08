Três mortos em tiroteio numa escola na Bósnia

Segundo informações não oficiais, o assassino, com uma espingarda na mão, entrou no prédio e procurou as pessoas específicas que queria matar, em vez de atirar aleatoriamente pela escola, noticia o canal televisivo bósnio RTV Sana.

Depois dos homicídios o atirador terá tentado cometer suicídio mas não conseguiu e “ficou gravemente ferido”, adianta Adnan Beganovic.

Testemunhas do crime contaram ao canal bósnio N1 TV que o atirador tinha um historial de desentendimentos com a direção e que estava a ser alvo de um processo disciplinar. A mesma fonte apurou que o homem também sofria de problemas do foro psicológico.

O atirador foi transportado para o Centro Clínico Universitário da República de Srpska (UKC), com um ferimento de bala no peito e já tem a cirurgia marcada, avança o jornal Glas Srpske.

O alerta para o tiroteio foi dado pelas 10h15 (9h15 em Portugal) e há agora uma investigação em andamento.