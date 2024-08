A Austrália anunciou esta quinta-feira um investimento de 850 milhões de dólares australianos (514 milhões de euros) para construir uma fábrica de mísseis de desenho norueguês.

O projeto é uma parceria com a empresa de defesa norueguesa Kongsberg e trata-se da única fábrica de mísseis da empresa fora da Noruega, referiu em comunicado o Ministério da Defesa australiano.

A fábrica vai produzir mísseis anti-navio e de ataque terrestre e mísseis de cruzeiro polivalentes (JSM), com o objetivo de aumentar a capacidade e o alcance de defesa da Austrália no oceano.

Os mísseis JSM podem ser adaptados para serem instalados nos aviões de combate australianos F-35A.

O ministro da Defesa, Pat Conroy, afirmou que o investimento faz parte dos planos do Governo para reforçar os sistemas de defesa e vai dar à Austrália uma maior autonomia militar.

“Trata-se de investir na nossa indústria transformadora avançada de alta tecnologia e de desenvolver a nossa base industrial de defesa soberana em áreas que foram identificadas como prioridades estratégicas”, afirmou Conroy.

Nos últimos anos, a Austrália intensificou a defesa e cooperação militar com aliados como os Estados Unidos e o Reino Unido, numa altura de tensões crescentes com Pequim no mar do Sul da China e em Taiwan, território reivindicado pelas autoridades chinesas.

No início deste mês, Camberra e Washington anunciaram um aumento da presença de tropas norte-americanas na Austrália, bem como um compromisso para as forças australianas começarem em 2025 a fabricar mísseis guiados com o apoio dos EUA.

Em 2021, a Austrália assinou o pacto de segurança AUKUS com os EUA e o Reino Unido, considerado pela China uma ameaça à estabilidade regional.

O acordo inclui a aquisição e o desenvolvimento de submarinos nucleares em aliança e pretende fortalecer a presença estratégica dos parceiros na região do Indo-Pacífico.