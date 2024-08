O jovem de 20 anos suspeito de assassinar uma criança de 11 anos em Toledo, Espanha, foi ouvido em tribunal na manhã desta quinta-feira e foi-lhe decretada prisão preventiva sem fiança. O juiz de instrução do Tribunal de Toledo solicitou às instituições penitenciárias “a transferência do investigado para centro, unidade ou departamento adequado para a situação de deficiência”.

O juiz de instrução aceitou ainda solicitar um “parecer pericial sobre a imputabilidade do investigado” durante a instrução do processo judicial, lê-se no comunicado distribuído pelo órgão judicial, citado pelo El Mundo.

Uma criança de 11 anos morreu este domingo, esfaqueada, na localidade espanhola de Mocejón, Toledo. O crime aconteceu enquanto o rapaz jogava futebol no campo que fica situado dentro de um parque. De acordo com os relatos, a criança estava com amigos a jogar futebol quando uma pessoa de cara tapada entrou no campo e a atacou com várias facadas.

De acordo com o mesmo jornal espanhol, o suposto assassino admitiu ser o autor do crime no primeiro depoimento prestado após ser detido na casa do seu pai. A confissão do suposto assassino terá decorrido entre delírios e sem um discurso coerente, com o jovem a referir-se a uma “cópia” sua que atacou a criança. Vários meios de comunicação espanhóis citam o pai do suspeito que teria dito que o alegado homicida sofre de 70% de deficiência mental.