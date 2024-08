O Governo PSD/CDS nomeou no final de julho o fundador e primeiro presidente da IL, Miguel Ferreira da Silva, para técnico especialista do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. A escolha não consta ainda do site que publicita as nomeações do executivo, mas já foi publicada em Diário da República. O liberal, revela o despacho, optou pelo vencimento de origem — que auferia como técnico superior da Entidade Reguladora da Comunicação (que será superior aos 3.981,49 brutos e 2.498,05 euros líquidos que recebem os técnicos especialistas).

Miguel Ferreira da Silva foi o primeiro presidente da IL e mantém-se ativo na vida interna do partido. Ainda na última Convenção estatutária, em julho, o agora técnico especialista do Governo de Luís Montenegro foi o primeiro subscritor da proposta ‘Estatutos + Liberais’, vista como a proposta da oposição a Rui Rocha e que — tal como com a da direção — não foi aprovada. Miguel Ferreira da Silva também encabeçou uma lista ao Conselho Nacional em 2022, apoiou Carla Castro (contra o atual presidente) no início de 2023 e é deputado municipal em Lisboa desde 2021, eleito pelas listas da IL.

O liberal tem currículo na área: era até entrar no gabinete jurista sénior da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), organismo ao qual foi requisitado e onde estava desde maio de 2006. É doutorado em Critical Theory & Cultural Studies pela Universidade de Nottingham, é pós-graduado em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Ciências Jurídico-Administrativas e é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa.

Miguel Ferreira da Silva foi docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre fevereiro de 2021 e abril de 2023 e é, desde 2018, professor da Universidade Lusófona. Entre os cargos que ocupou está o de assessor jurídico da Câmara Municipal de Lisboa de janeiro a agosto de 2003 (durante a presidência de Pedro Santana Lopes).