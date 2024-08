Chegaram esta manhã à Madeira os dois aviões Canadair espanhóis pedidos pela região autónoma através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combater o incêndio que deflagrou há nove dias na Serra de Água, na Ribeira Brava. O governo da República, que garantiu estar acompanhar a situação na ilha em permanência, veio explicar esta quinta-feira que se mobilizou os meios aéreos espanhóis porque os portugueses têm uma autonomia de voo “mais limitada”.

“Porquê dois Canadair espanhóis e não dois Canadair portugueses? Por uma razão, o modelo dos Canadair portugueses — creio que o modelo 250 — é diferente do modelo espanhol — o 450 — e tem uma autonomia de voo mais limitada“, começou por explicar o ministro da Presidência durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira após o Conselho de Ministros.

Segundo Leitão Amaro, enquanto os aviões espanhóis são capazes de fazer a viagem de Málaga, a região onde se encontravam, até à Madeira a voar, ainda que com paragens pelo caminho, “os portugueses teriam de ser transportados por um ferry ou um cargueiro”. “Isso demoraria três dias, pelo menos. Não seria uma operação tão expedita e eficaz”, afirmou.

O ministro da Presidência disse ainda que o Governo está a acompanhar o incêndio na Madeira em permanência e que está em contacto com o governo regional, que tem a responsabilidade de coordenar as operações. “O governo da República tem acompanhado e prestado apoio. Estão neste momento 150 operacionais que vieram do território de Portugal continental para o território de Portugal na região autónoma da Madeira”, lembrou. “O governo tem também acompanhado a mobilização dos reforços europeus, que é importante para combater e tentar terminar de forma mais rápida possível este drama”, acrescentou.

A opção de ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para fazer chegar os aviões espanhóis à Madeira estava a ser equacionada desde terça-feira, segundo revelou o presidente do governo regional. Numa conferência de imprensa na noite de quarta-feira, Miguel Albuquerque explicou que primeiro foi necessário ver se era uma solução viável e se os meios técnicos seriam adequados.

“No âmbito do planeamento em curso e uma vez que o fogo atingiu a cordilheira central, foi colocada a hipótese de nos socorrermos de todos os meios ao nosso alcance para minimizar os danos deste incêndios. Concluímos [que era necessária ajuda] depois de uns estudos técnicos muito rápidos”, indicou. Acrescentou que também falou com o primeiro-ministro em funções — o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, durante as férias de Luís Montenegro — e foi dada luz verde para essa solução.

Os aviões chegaram à Madeira já na manhã de quinta-feira. O presidente do Governo Regional confirmou pouco depois que as operações com os aviões Canadair iriam começar logo nas horas seguintes, depois da chegada dos oficiais de ligação ao arquipélago da Madeira, que aconteceu por volta das 14h.

