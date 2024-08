O aviso amarelo devido a temperaturas elevadas nas ilhas da Madeira, onde lavra um incêndio rural há uma semana, foi esta quarta-feira prolongado até às 18h00 de quinta-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso aplica-se às costas Norte e Sul, assim como às regiões montanhosas e à ilha de Porto Santo, de acordo com a informação disponibilizada na página ‘online’ do IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O anterior aviso amarelo para as quatro regiões das ilhas da Madeira anunciado pelo instituto estava em vigor até às 24h00 desta quarta-feira.

Ainda de acordo com o site do IPMA, quatro zonas do arquipélago da Madeira vão estar, na quinta-feira, em risco “muito elevado” de incêndio, seis em risco “elevado”, incluindo a ilha de Porto Santo, e quatro em risco “moderado”.

Para o mesmo dia, o IPMA prevê céu pouco nublado em ambas as ilha do arquipélago, com temperaturas máximas de 26 graus Celsius em Porto Santo, com vento moderado de Nordeste, e 27 graus Celsius no Funchal, com vento fraco de Nordeste.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou no dia 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 4.930 hectares de área ardida.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.