As praias de Gondarém, Castelo do Queijo e Rabaçal foram esta sexta-feira desaconselhadas a banhos devido a contaminação microbiológica.

No entanto os banhos não foram proibidos.

“Temos acordado entre as várias entidades competentes nesta matéria que só içamos a bandeira vermelha quando a contra análise sugere resultados com parâmetros fora do normal“, diz o Capitão do Porto Douro e Leixões.

“A contra análise foi feita esta manhã e estima-se que só segunda-feira saberemos resultados. Até lá, os banhos estão desaconselhados, mas não proibidos”.

O desaconselhamento é sustentado pela APA e pela Direção Regional de Saúde do Porto.