Jermaine Jenas, apresentador inglês dos programas The One Show e Match of the Day, foi despedido pela BBC após queixas sobre a sua conduta no local de trabalho. A notícia foi reportada esta quinta-feira na imprensa britânica.

A notícia da saída de Jenas foi divulgada quando este estava a apresentar um programa na rádio TalkSport. Já durante uma entrevista ao programa TalkSport News, esta quinta-feira à noite, o antigo jogador foi confrontado com a notícia e limitou-se a dizer que “há dois lados em cada história”. “Não estou contente com esta situação. Vou falar com os meus advogados sobre o assunto, é tudo o que posso dizer neste momento”, acrescentou.

Escreve o jornal The Guardian que o antigo futebolista, de 41 anos, está à procura de aconselhamento jurídico depois de ter sido retirado do ar de ambos os programas. A BBC emitiu um comunicado esta quinta-feira para confirmar que Jenas “já não faz parte” da sua equipa de apresentadores. A última vez que esteve no ar foi no início do verão. Segundo o comunicado da estação de televisão, o contrato foi rescindido na sequência de alegações que envolviam mensagens e outras comunicações digitais.

Jenas recusou-se a explicar a natureza da queixa, se dizia respeito a mais do que um colega ou quando teve conhecimento de que tinha sido apresentada uma queixa. Também não respondeu quando lhe perguntaram se estava em curso um processo judicial, se achava que poderia continuar a trabalhar na apresentação desportiva ou na indústria da radiodifusão em geral ou se achava que devia pedir desculpa a alguém pela sua saída da BBC.

Um porta-voz da TalkSport disse que “tomou conhecimento de uma notícia de última hora a envolver Jermaine Jenas quando ele foi para o ar para uma apresentação única no TalkSport Drive. Decidimos — com Jermaine — que ele deveria continuar a apresentar o programa”, citou o jornal The Guardian.

Depois de uma carreira de futebolista com passagens pelo Nottingham Forest, Newcastle e Spurs, Jenas reformou-se em 2016, aos 32 anos, depois de ter disputado mais de 400 jogos pelo clube e 21 pela seleção de Inglaterra.

De acordo com o jornal The Sun, a BBC lançou uma investigação interna imediata. Já este mês, o conselho de administração da BBC confirmou a intenção de fazer uma análise independente à cultura laboral, manifestando a sua preocupação com “o potencial de comportamentos inadequados no local de trabalho, especialmente em ambientes criativos e editoriais”. A análise “fará recomendações sobre medidas práticas que poderiam fortalecer uma cultura no local de trabalho de acordo com os valores da BBC”, disse a emissora em um comunicado.

Jermaine Jenas apresentou pela última vez o The One Show ao lado de Alex Jones na quarta-feira, 22 de julho, e apareceu no painel do Match of the Day a 4 de maio, não tendo estado presente no primeiro episódio da nova temporada, no sábado.