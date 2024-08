Duas pessoas morreram depois de saltarem pela janela durante um incêndio num hotel em Bucheon, na Coreia do Sul. As vítimas tentavam aterrar num colchão colocado pelos bombeiros, que se terá virado na aterragem da primeira vítima. No total, morreram sete pessoas e doze ficaram feridas com o incêndio.

Uma falha elétrica no oitavo andar do prédio é a hipótese apresentada pelas autoridades para a causa do fogo. As restantes vítimas foram encontradas nos respetivos quartos. Apesar do fogo não ter alastrado pelo hotel, os danos foram significativos.

O hotel de nove andares foi construído em 2003, antes de ser obrigatória a introdução de aspersores (dispositivos que libertam água) nos quartos em edifícios com mais do que seis andares em 2017.

A fire at a hotel in South Korea killed seven people and injured 12 others, fire authorities said pic.twitter.com/2zOqFKjqEt — Reuters (@Reuters) August 23, 2024

Numa conferência com o ministro do interior e da segurança, foi revelado que o incêndio começou no quarto 810, que estava vazio depois de um hóspede ter pedido para mudar porque “cheirava a queimado“. De acordo com o comandante dos bombeiros, as cinco vítimas, morreram por inalação de fumo. As restantes duas vítimas foram as que tentaram aterrar, sem sucesso, no colchão.

De acordo com a BBC, a polícia está a investigar se houve negligência por parte da gestão do hotel.