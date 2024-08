A Feira do Livro do Porto, que abre esta sexta-feira ao público nos Jardins do Palácio de Cristal, tem 130 stands de livreiros, alfarrabistas e editores nacionais e estrangeiros e centenas de atividades programadas.

Na sua 11.ª edição no atual modelo, a Feira do Livro, que se prolonga até dia 8 de setembro, homenageia este ano “o poeta da luz” Eugénio de Andrade (1923-2005).

O início das iniciativas dedicadas à vida e obra de Eugénio de Andrade, poeta galardoado com o prémio Camões em 2001, começa no sábado, pelas 15h00, com a cerimónia de atribuição da Tília de Homenagem.

A homenagem ao autor prossegue às 16h00 com a conversa “Arco e Flecha: Temas de Eugénio Hoje” que decorre no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett e será moderada pela investigadora Joana Meirim.

Mais tarde, às 21h00, o auditório recebe a exibição do documentário “Eugénio de Andrade, Coração Habitado”, que revisita a última entrevista audiovisual ao poeta.

Na apresentação da Feira do Livro, em julho, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, considerou o evento “uma oportunidade única para conhecer e aprofundar a obra” de Eugénio de Andrade e para descobrir “outras facetas” do poeta.

Durante 17 dias, a Avenida das Tílias, nos Jardins do Palácio de Cristal, vai ser casa de 115 editoras, livreiros e alfarrabistas, que se irão distribuir por 130 stands.

Os jardins vão ainda ser palco de 16 conversas, 15 sessões de poesia e humor, quatro sessões de cinema, 21 concertos, sete apresentações de livros e mais de 50 atividades para crianças e famílias.

Após a abertura ao público, marcada para as 12h00, vai ser inaugurada às 17h00 a exposição “Post Scriptum Sobre a Alegria”, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett (Gabinete Gráfico).

Patente até 22 de setembro, a mostra, com curadoria de Rita Roque e Jorge Sobrado, apresenta um primeiro olhar sobre a coleção de arte de Eugénio de Andrade composta por mais de 100 obras, livros de artista e edições limitadas.

À semelhança da anterior edição, a Feira do Livro deste ano resulta de um investimento de cerca de 650 mil euros.

Em 2023, a Feira do Livro do Porto celebrou o escritor e jornalista Manuel António Pina e recebeu cerca de 190 mil visitantes.

Durante 17 dias, os Jardins do Palácio de Cristal foram a casa de 108 editoras, livreiros e alfarrabistas, que receberam um número recorde de visitas, mais 20% do que na edição de 2022.

A feira abre de segunda a sexta-feira às 12h00 e ao fim de semana às 11h00. Entre domingo e quinta-feira, a feira está aberta até às 21h00, enquanto às sextas-feiras e sábados encerra às 22h00.