A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 28 anos, suspeito de tentar matar a companheira de 26 anos, grávida de 13 semanas, em Lousada.

Em comunicado, a PJ esclarece esta sexta-feira que os factos ocorreram ao final da manhã do dia 5 de agosto, no interior de uma residência em Macieira, Lousada, distrito do Porto, num contexto de violência doméstica.

“O suspeito, com intenção de matar, apertou o pescoço da vítima, que só não sucumbiu graças à intervenção de familiares”, refere a PJ.

Após estes factos o homem colocou-se em fuga, tendo sido detido na tarde de quinta-feira.

O homem, suspeito dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e violência doméstica agravada, e com antecedentes criminais pelo crime de ofensas à integridade física qualificada, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.