Hugo Soares rejeita um eventual referendo à imigração proposto por André Ventura e diz que a questão não tem qualquer relação possível com o próximo Orçamento do Estado. Em entrevista ao jornal Expresso, o líder parlamentar e secretário geral do PSD acrescenta ainda o nome de Leonor Beleza à lista de possíveis candidatos do seu partido à Presidência da República.

Esta semana o líder do Chega anunciou que vai propor ao Governo um referendo à imigração a realizar no início do próximo ano. A consulta popular à criação de cotas na imigração será uma das condições para a aprovação do próximo Orçamento do Estado pelo partido. Contudo, Hugo Soares disse que as negociações para o orçamento não se fazem “na praça pública”. “A questão do referendo não me parece ter nada a ver com a questão orçamental, é uma coisa completamente desenquadrada do debate orçamental”. O secretário-geral do PSD acrescentou ainda que, em relação à substância, entende estar “muito desenquadrada daquilo que têm sido as opções políticas que foram sufragadas pelos portugueses e que estão no programa do Governo”.

Na mesma entrevista, Hugo Soares colocou o nome de Leonor Beleza como possível candidata a Belém. O líder parlamentar referiu-se à antiga ministra da Saúde como uma das “personalidades de extrema importância no PSD, que têm aparecido, como nunca apareceram” nos últimos dois anos e disse ser “uma excelente candidata à Presidência”. O líder parlamentar fez questão de colocar o nome de Leonor Beleza entre um leque de de possíveis candidatos que inclui Marques Mendes, Durão Barroso e Passos Coelho.