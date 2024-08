A Comissão Europeia pediu esta sexta-feira aos Estados-membros da União Europeia (UE) para disponibilizarem vacinas e medicamentos para África devido ao surto da nova variante, mais perigosa, de monkeypox (mpox), indicando estar disponível para organizar as doações.

“Escrevi aos ministros da Saúde da UE sobre os planos de doação de vacinas e terapêuticas contra o vírus mpox. A solidariedade mundial é fundamental para enfrentar as ameaças globais à saúde”, escreveu a comissária europeia da tutela, Stella Kyriakides, numa publicação na rede social X.

I have written to ???????? Health Ministers regarding plans to donate #mpox vaccines & therapeutics.

➡️???? solidarity is key to facing global health threats.

We count on Member States to support our African partners in managing the outbreak.@EU_Commission stands ready to coordinate. pic.twitter.com/5pfoYEf5kS

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 23, 2024