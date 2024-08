O PAN manifesta-se esta sexta-feira em Baião contra a realização de touradas no concelho, o último do distrito do Porto onde ainda acontecem, disse, esta sexta-feira, à Lusa a dirigente distrital do partido Teresa Passos.

“”Convocamos todas as pessoas que são contra as touradas porque no nosso entendimento é chegada a hora da abolição das touradas. É uma tradição anacrónica, está em contracorrente com a maioria da opinião da população portuguesa”, disse à Lusa a dirigente distrital do PAN/Porto.

Segundo a responsável, Baião “é o único concelho do distrito do Porto onde ainda se realizam touradas”, e o PAN “tem vindo a marcar posição fazendo uma manifestação em frente à praça de touros ambulante”, tal como sucedeu no ano passado.

Em causa está a realização de uma tourada a cargo de um promotor privado da zona do Ribatejo, que decorre este ano na estrutura montada na Rua de Ingilde, tal como a manifestação do PAN desta tarde.

“Marcam presença outras associações de proteção animal também, nomeadamente da zona”, disse ainda Teresa Passos.

Apesar de reconhecer que a tourada está licenciada, a dirigente considerou que o processo “não tem sido melhor conduzido” pelas autoridades competentes, considerando que “há procedimentos e certos requisitos formais e legais que não são bem averiguados”.

O PAN considera também que “não estão reunidas as condições de segurança”, mas segundo o mesmo partido as vistorias oficiais dão cobertura à realização do evento.