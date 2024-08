Pelo menos 27 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um autocarro que transportava turistas indianos se ter despistado e caído num rio, no centro do Nepal, informou a Polícia Nacional do país.

O autocarro transportava 42 pessoas, todas de nacionalidade indiana, para além do motorista, e ninguém saiu ileso, disse um inspetor da polícia sobre o acidente ocorrido na região de Tanahun.

Os 16 feridos foram transportados para dois hospitais de Katmandu e a polícia deu por concluídos os trabalhos de busca e salvamento após localizar todos os passageiros.

As investigações preliminares indicam que o motorista terá perdido o controlo do autocarro cerca das 11h30, hora local, durante o percurso entre Pokhaha e a capital, Katmandu.

O veículo ficou semiafundado no rio Marsyangdi, no meio de fortes correntes após as recentes chuvas de monções que, segundo a polícia, terão deixado a estrada intransitável, de acordo com o Katmandu Post.