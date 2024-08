A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 46 anos, suspeito de matar a companheira, uma cidadã venezuelana, de 36 anos, que desapareceu há cerca de duas semanas, no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, anunciou a força de segurança esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ conta que o cadáver foi encontrado “enterrado numa zona de pinhal” do município de Vagos, acrescentando que “os factos ocorreram na residência do casal, em 14 de agosto, tendo a vítima sucumbido a vários ferimentos provocados por arma branca“.

“Os contornos do desaparecimento levantavam fundados receios de que o mesmo não tivesse sido voluntário, motivando diversas diligências por parte desta Polícia que, durante estas duas últimas semanas, trabalhou incessantemente para encontrar o autor do crime e o corpo da cidadã venezuelana”, refere a PJ.

A investigação contou com o apoio do Laboratório de Polícia Científica “na produção indiciária e na identificação do cadáver”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Aveiro para aplicação de medidas de coação.