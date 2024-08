A empresa de armamento britânica Overwatch desistiu de testar bombas no Flow Country, um campo de turfa classificado como património mundial da UNESCO, conta o jornal The Guardian.

A Overwatch tinha solicitado autorização à autoridade de aviação civil para realizar “testes de fogo real” de bombas de fragmentação lançadas por drones sobre uma zona de segurança de dois quilómetros de diâmetro em terrenos pertencentes ao deputado John Thurso, perto de Loch More.

O lançamento das bombas seria realizado no Flow Country, uma área com cerca de 200 mil hectares que foi a o primeiro campo turfa do mundo a receber o estatuto de património mundial da UNESCO pela sua raridade e importância no combate às alterações climáticas já que armazena cerca de 400 milhões de toneladas de carbono do norte da Escócia, lê-se no The Scotsman. A turfa é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, que está depositado em camadas, sendo mais comum em regiões pantanosas.

O pedido foi feito por uma participada da Overwerx, uma empresa de armas especializada na fabricação de bombas de fragmentação e drones militares.

Os testes para detonação foram cancelados depois do The Guardian ter alertado a empresa para o facto de a área em causa fazer parte das turfeiras de Strathmore — uma região altamente protegida e que serve de habitat de aves raras e ameaçadas.

Ao jornal britânico, o diretor de operações Mark Melhorn afirmou que “a empresa não fazia ideia de que as bombas de fragmentação que planeava detonar estavam no meio do Flow Country, ou incluíam parte das turfeiras de Strathmore”. Acrescentando que se a Overwatch tivesse essas informações “cancelaria imediatamente o seu pedido à autoridade de aviação civil.

“Fomos colocados na área em questão através de um fornecedor terceiro que estamos a utilizar e em nenhum momento nos foi assinalado que existisse qualquer proteções em vigor, incluindo quando visitámos o local para um reconhecimento”, explicou.

A empresa terá escolhido Caithness, uma região histórica na Escócia, a conselho de um intermediário que foi contratado para gerir os testes de tiro, isto depois de um primeiro pedido de autorização para usar o campo de tiro real de Salisbury Plain, em Wiltshire, ter sido recusado pelo ministério da defesa.

Um porta-voz da Nature Scot declarou: “Estamos surpreendidos pelo facto do fornecedor não ter colaborado connosco para determinar quaisquer considerações ambientais, incluindo uma avaliação do impacto em sítios naturais designados, mas estamos aliviados por saber que o pedido de ensaio com fogo real foi cancelado”.

Lord Thurso conta que possui uma pedreira profunda perto das turfeiras e que essa tem sido usada para “todos os tipos” de testes militares e de munições à 20 anos consecutivos, avança o The Guardian.

A guerra na Ucrânia aumentou a procura por este tipo de armamento e Lord Thurso pensa que “a Overwatch pode ter planeado usar a pedreira para explodir o seu dispositivo, fazendo voar o drone sobre as turfeiras”, lê-se na mesma fonte. “Certamente que nunca daríamos autorização a pessoas para largarem bombas nas turfeiras”, sublinhou.