Foi como uma volta no carrossel de nomes que terminou 24 horas depois no nome em que tinha começado na manhã deste sábado. Deniz Gül foi recebido por Jorge Costa na chegada ao Porto antes de fazer todos os habituais exames médicos, soube-se entretanto que Fábio Vieira estava a ser negociado por empréstimo com o Arsenal, foram ventilados internacionais portugueses como o defesa Tiago Djaló ou o avançado André Silva, surgiu a apresentação oficial de Samu Omorodion quase à meia-noite com o investimento inicial de 15 milhões de euros por metade do passe do internacional Sub-23 espanhol, chegou agora aquilo que parecia ser a única coisa certa: o avançado internacional Sub-21 sueco foi oficializado pelos dragões.

Ao contrário do que aconteceu com o dianteiro campeão olímpico em Paris-2024, o negócio, pelos valores em causa, não foi oficialmente comunicado à CMVM. Ainda assim, e de acordo com informações dos meios de comunicação suecos, Deniz Gül custará numa fase inicial 4,5 milhões de euros ao FC Porto, havendo depois outras cláusulas por objetivos até um valor de mais 500 mil euros. À semelhança de Samu Omorodion, o escandinavo assinou contrato até junho de 2029, ficando com a camisola 27 dos dragões.

O anúncio de Gül acaba também por confirmar algo que se tinha começado a perceber com a aposta em Samu Omorodion, surpreendente pelos valores envolvidos e pelo timing da apresentação mas não por aquilo que é a contratação em si (daí terem existido tantos elogios à atuação dos azuis e brancos no mercado e ao trabalho de bastidores de Andoni Zubizarreta): Vítor Bruno procura um perfil de avançado mais possante e com outra capacidade de jogo aéreo – os dois reforços têm mais de 1,90 metros – mas que jogue também na procura de espaços em profundidade e tenha facilidade de remate. Entre ambos, a diferença entronca no estado futebolístico em que se encontram, com o sueco a ser uma aposta mais a médio prazo.

From Sweden with love ???? Deniz Gül ⚽#InvictosdeCoração pic.twitter.com/o9BplWGemK — FC Porto (@FCPorto) August 24, 2024

“Os dragões eram campeões europeus em título quando o mais recente reforço nasceu na capital da Suécia. Filho de pai turco e de mãe sueca, Deniz Gül começou a jogar futebol nas escolas do Stuvsta IF, um clube da terra natal, antes de ingressar nos escalões de formação do Segeltorps IF, do IF Brommapojkarna, do AIK Solna e do FC Djursholm. Em 2021, já depois uma grande transformação física, o atleta de 1,90 metros subiu no terreno e mudou-se para a academia do Hammarby, onde se converteu num ponta de lança moderno. Despertou a cobiça de emblemas estrangeiros, mas preferiu continuar em casa e venceu o campeonato de juniores, consagrando-se como o artilheiro da prova e acabando eleito o melhor avançado do torneio. ‘O meu sonho é chegar à equipa principal’, declarou na altura”, destaca o site do FC Porto.

“Dito e feito. Em setembro de 2022 passou a treinar integrado nos seniores do Hammarby, mas acabou cedido a um clube-satélite ao serviço do qual fez 23 jogos e participou em 16 golos. Debutou nas seleções jovens seis meses volvidos, num embate de qualificação para o Euro Sub-19 contra Portugal que teve lugar em Vizela. Os números deixaram os responsáveis agradados e Deniz Gül estreou-se no principal escalão em outubro do 2023, logo contra o rival Djurgärdens. Titular e totalista na semana seguinte, nunca mais deixou de ser aposta, representou as equipas nacionais de Sub-20 e Sub-21, deu-se a conhecer ao mundo do futebol e captou a atenção dos olheiros atentos ao futebol nórdico. Trata-se de um avançado possante com experiência nas posições mais recuadas, capaz de aparecer em espaços mais distantes da área e que não pede licença na hora de atirar à baliza”, acrescenta na descrição sobre o segundo reforço da época.

“Fiquei muito contente com o interesse do FC Porto e estava ansioso por que tudo se concretizasse. Conheço a história que já fizeram na Liga dos Campeões, sei que conquistaram a prova duas vezes e que este é um enorme clube. O futebol português é muito melhor do que o sueco, por isso é o maior passo que já dei na minha carreira. Fui muito feliz no Hammarby e consegui esta oportunidade de vir para aqui, é o seguimento perfeito para a minha carreira. Quero criar grandes memórias. Enquanto jogador, sou forte, rápido, bom no controlo de bola, finalizador e quero ganhar sempre. Vou dar o meu melhor todos os dias e quero marcar muitos golos com esta camisola”, salientou o avançado de 20 anos, após ser apresentado como o terceiro sueco nos dragões depois do guarda-redes Lars Eriksson e do defesa/médio Fredrik Söderström.