De risca em risca à conquista do mundo: como a "breton" passou de camisola dos marinheiros a peça essencial da moda

Estavam os marinheiros da Normandia a lidar com as ondas munidos de uma camisola que apenas pretendia ser resistente e visível no mar, quando o olhar curioso de uma jovem criativa os captou. Gabrielle Chanel apaixonou-se e fez da peça utilitária um objeto de moda. A camisola breton foi dos mares daquela região para a marinha francesa, reinventou-se nas passerelles e hoje multiplica-se em guarda-roupas por todo o mundo. A camisola de riscas não tem estação, dispensa géneros e adapta-e a qualquer cor ou textura e, por isso, tornou-se um clássico da moda.

A camisola “breton” deve o seu nome à localidade da Bretanha, no noroeste de França e as riscas surgiram com o objetivo de fazer com que os marinheiros fossem facilmente avistados no mar. Foi por lá, mais precisamente em Saint James, que nasceu a marca com o mesmo nome em 1850. Estas camisolas foram criadas para proteger do vento e da água quem trabalhava no mar. Eram feitas em lã e construídas numa malha apertada para serem resistentes. No início do século XIX viriam a ganhar um padrão de riscas. Em 1858 a breton tornou-se parte do uniforme naval oficial francês com regras muito específicas que incluíam 21 riscas brancas com 20 milímetros de largura e 21 riscas azuis com 10 milímetros de largura. Segundo a tradição, o número de riscas na camisola representa o número de batalhas ganhas por Napoleão. Na manga deverá haver 15 riscas brancas e 14 ou 15 riscas azuis.

Ainda hoje estas regras se cumprem na Saint James. Atualmente, a marca ocupa um antigo aeródromo da II Guerra Mundial na mesma localidade, a quase 20 quilómetros do Mont Saint-Michele, e continua a produzir as famosas camisolas. A Saint James foi notícia em 2016 pelo crescimento galopante, pela transparência na produção e na origem de matéria primas, por pertencer a um coletivo (neste caso os 300 funcionários) e por trabalhar em apenas duas coleções por ano, segundo avalia a revista Condé Nast Traveler. Já o Telegraph escreve que do volume de negócio no valor de 43 milhões de libras nesse ano, 32% deve-se a exportações da famosa camisola de riscas.

A Armor-lux, fundada na cidade de Quimper (na Bretanha) é outra marca produtora de camisolas breton na região e foi fundada em 1938 por Walter Hubacher, um engenheiro suiço. Esta marca tem clientes famosos, entre eles Paul Sevigny, DJ celebridade de Nova Iorque, que popularizou a marca ao usar boxers às riscas azuis e brancas e ao admitir que cada vez que vai a Paris compra cerca de 30 pares. A marca também dá o seu contributo para a imagem de França, ao fazer os uniformes dos serviços de correios nacionais e do pessoal da rede de comboios SNCF.

Conquistado o lado prática e funcional e até, de certa forma, com estatuto de vestuário para profissão de risco, o que faltava à “breton” para ser uma estrela era o toque de magia de uma fada madrinha da moda. Em 1912 Deauville, no centro da costa norte de França, era uma das zonas à beira mar mais famosas da Belle Époque, tinha praia, cultura e a nata da sociedade. Gabrielle Chanel era uma das pessoas que por lá passeava e todo o ambiente proporcionava inspiração à sua mente criativa. Um dos elementos que lhe chamou a atenção foi a camisola dos marinheiros locais. A carreira de Chanel estará sempre ligada à Normandia. Tinha 29 anos e vivia um romance com o que terá sido o grande amor da sua vida, o empresário britânico Boy Capel quando se deixou conquistar também pela camisola às riscas em Deauville e foi lá que teve a primeira loja com o seu nome na fachada, onde vendia chapéus e acessórios. Em Biarritz, também na costa norte francesa, mas já perto de Espanha, abriria, apenas uns anos mais tarde, a sua primeira casa de Alta Costura. Na segunda década do século XX esta era uma zona balnear de luxo e a imperatriz Eugénia era uma das turistas mais famosas.

Chanel decidiu incluir a camisola de riscas no seu guarda-roupa pessoal e nas suas coleções tornando-a uma peça de moda. A modesta “breton” atravessou França e viria a passar de vestuário de trabalho no norte a look de férias no sul. Pelo meio conquistou Paris e assumiu o estatuto de peça de vestuário identitária da cultura francesa e até de um certo imaginário de “chic francês”. O cinema deu uma grande ajuda a tornar a “breton” num ícone dividindo o ecrã com grandes nomes. Brigitte Bardot (La mariée est trop belle) e Jean Seberg (“A bout de souffle”) personificaram na perfeição uma sensualidade descontraída, Audrey Hepburn (“Two for the road”) acrescentou a sua classe com humor e Elizabeth Taylor (“The only game in town”) prova que a peça está ao alcance das maiores divas. Os atores também contribuíram para manter viva a imagem de camisola do marinheiro. John Wayne (“Adventure’s End”) e Kirk Douglas (“20 mil léguas submarinas”) usaram ambos a camisola para vestir a pele de homens do mar, recuperando as origens da peça.