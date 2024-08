A nova era do dragão continua. E trouxe grandes novidades em apenas 12 horas. Incontornavelmente, as horas que antecederam a partida entre o FC Porto e o Rio Ave ficaram marcadas pelos anúncios de duas contratações para o ataque. Primeiro, ao final da noite de sexta-feira, a equipa de Vítor Bruno oficializou Samu Omorodion, jovem promessa que foi contrata ao Atl. Madrid por 15 milhões de euros. Já durante a manha de sábado, chegou Deniz Gül, sueco que jogava no Hammarby. Estão, assim, encontrados os substitutos de Evanilson e Taremi, que abandonaram a Invicta no decorrer deste mercado.

Ainda sem os dois reforços para o ataque, o FC Porto chegou a este desafio sem David Carmo e Toni Martínez, que têm questões por resolver relativas à continuidade no clube, e ainda Francisco Conceição, que foi, entretanto, emprestado à Juventus. Com três vitórias nos primeiros três jogos da época, Vítor Bruno tem por esta altura uma equipa bem oleada e com várias soluções. Ainda assim, existiam várias dúvidas no onze inicial, relativas à presença de Fran Navarro, Namaso e Pepê.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Rio Ave, 2-0 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real) FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes (Wendell, 68′), Otávio Ataíde, Zé Pedro, Wenderson Galeno (Fran Navarro, 89′); Nico González, Alan Varela; Pepê (João Mário, 68′), Vasco Sousa (Marko Grujic, 77′), Iván Jaime (Gonçalo Borges, 77′); Danny Namaso Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; Stephen Eustáquio, André Franco e Gabriel Brás Treinador: Vítor Bruno Rio Ave: Jhonatan Luiz; Patrick William, Aderllan Santos, Renato Pantalon; João Tomé (Olinho, 37′), João Novais (Jonathan Panzo, 45+3′), Amine Oudrhiri (Vítor Gomes, 84′), Marious Vrousai; Kiko Bondoso (Fábio Ronaldo, 37′), Tiago Morais (João Graça, 37′) e Clayton Silva Suplentes não utilizados: Cezary Miszta; Amine Rehmi, Karem Zoabi e Brandon Aguilera Treinador: Luís Freire Golos: Galeno (1′) e Nico (30′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Patrick William (22′ e 43′)

“O Rio Ave é uma equipa com requinte com a bola, tem um treinador que vai para a quarta época no clube e tem um conhecimento profundo do Campeonato. É um adversário que nos criou dificuldades num passado recente. Ganhámos em Vila do Conde com um grau de dificuldade bem elevado. Teremos que estar conectados com os nossos valores e vinculados com a nossa ideia. Esperamos da parte dos adeptos que possam estar nesta senda de unidade e paixão. Vai ser um jogo difícil”, assumiu Vítor Bruno na antecâmara do encontro.

Os vilacondenses chegaram ao Dragão com 19 caras novas no plantel e uma equipa em construção que, depois do desaire em Alvalade (3-1), conseguiu responder diante do Farense (vitória por 1-0 em casa). “Respeitamos o adversário, mas queremos ser um Rio Ave forte no seu jogo e a procurar ferir o FC Porto. Eles têm o avanço de ter uma equipa constituída há algum tempo, com um treinador que conhece bem os jogadores, mas vamos jogar para competir e ganhar, com humildade e trabalho. Esta é uma época de reformulação para o Rio Ave. Nos últimos 40 dias chegaram 15 novos jogadores ao clube”, afirmou Luís Freire.

???????????????????? ???? ???? Hoje é no Dragão ???????? Friendzone ???? 14h

Abertura de portas ???? 16h ???? @sporttvportugal #FCPRAFC pic.twitter.com/qtzw8V4cOJ — FC Porto (@FCPorto) August 24, 2024

Para este terceiro round da temporada, Vítor Bruno voltou a apresentar a quarta equipa diferente, confirmando a entrada de Pepê no onze inicial, em detrimento de Fran Navarro. Quem também fez uma modificação foi Luís Freire, que colocou Tiago Morais no lugar de Olinho. Com o início do jogo, os dragões começaram frenético e, com apenas oito toques na bola e 18 segundos decorridos, Galeno inaugurou o marcador com um remate acrobático, a dar seguimento a um cruzamento de Iván Jaime (1′).

O grande início da equipa de Vítor Bruno teve continuidade, com os vilacondenses a não conseguirem contrariar a forte pressão da formação da casa, apesar de terem tentado baixar o ritmo do jogo com bola. Contudo, em mais uma excelente jogada coletiva, Namaso recebeu a bola à entrada da área, puxou para dentro e rematou colocado de pé direito, mas Jhonatan, com a ponta dos dedos, negou-lhe o golo (7′). Logo a seguir foi a vez de Iván Jaime tentar de longe, com o guarda-redes a voltar a aparecer (11′). As oportunidades continuaram a aparecer e, depois de Martim (15′), Iván Jaime (24′ e 29′) e Vasco Sousa (25′) não terem conseguido marcar, Nico González recebeu uma bola do extremo espanhol e, de fora da área e com um leve desvio em Amine, aumentou a contagem (30′).

O Rio Ave continuou sem se encontrar e a somar várias falhas de posicionamento no setor intermédio, obrigado Luís Freire a operar uma tripla substituição (37′), todas com incidência nos corredores laterais. Antes, Pepê apareceu completamente sozinho dentro da área, mas cabeceou para as mãos de Jhonatan (34′). À imagem de uma equipa que continuou de cabeça perdida, Patrick William cometeu a segunda falta para amarelo em cima do intervalo — pisou Nico num lance inofensivo a meio-campo — e foi expulso (43′). Luís Freire voltou a responder e, num cenário pouco visto, fez a quarta alteração nos primeiros 45 minutos, retirando João Novais que também esteve muito aquém (45+3′). Assim, o FC Porto recolheu ao balneário com uma vantagem que pecou por escasso (2-0).

Na etapa complementar, com o resultado praticamente resolvido, saltaram à vista os mesmo problemas. O Rio Ave não conseguiu ligar o jogo com o ataque, mas beneficiou de um FC Porto com menores índices de agressividade e bem mais lento em comparação com o primeiro tempo. Na primeira ocasião da segunda parte, Martim Fernandes cruzou para Pepê que, com tudo para fazer o golo, rematou para uma grande defesa de Jhonatan (58′). Mais à frente foi altura do recém entrado Wendell ficar perto de marcar, mas o remate em zona perigosa saiu ao lado (71′).

A primeira oportunidade dos vilacondenses surgiu apenas no quarto de hora final e nem sequer resultou em remate, já que Vrousai falhou a bola em posição clamorosa (76′). Na resposta, Galeno isolou-se, mas quando tentou finalizar Jhonatan já havia saído da baliza e fez bem a mancha (76′). A fechar, o extremo brasileiro voltou a aparecer isolado e permitiu nova intervenção do compatriota, com Namaso a rematar por cima na recarga (84′). Com a vitória consumada, o FC Porto chegou aos nove pontos no Campeonato e igualou o Sporting antes do clássico da próxima semana.