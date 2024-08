Na nova era do FC Porto, Vítor Bruno não demorou muito a conquistar os adeptos. Aos bons resultados que já resultaram na conquista de um troféu, o novo treinador tem apresentado uma equipa que pratica um bom futebol. Para além disso, as contratações mostram que os dragões estão determinados em virar a página, apesar das dificuldades. Frente ao Rio Ave perspetivava-se mais uma partida difícil, mas Galeno tratou de resolver a questão aos… 18 segundos.

Foi logo no pontapé de saída que os azuis e brancos chegaram ao golo. A bola passou por sete jogadores que, com sete passes e 16 toques na bola, fizeram esta chegar a Galeno dentro da área, 18 segundos depois. Com este golo, o luso-brasileiro entrou para a história do clube, apontando o tento mais rápido de sempre do Estádio do Dragão, que lhe permite integrar um lote restrito de jogadores do FC Porto que marcaram no primeiro minuto de uma partida. São eles Deco, Domingos, Diego, Lucho, Hulk, Taremi, Evanilson, Toni Martínez e Otávio.

Para além disso, Galeno continua a evidenciar uma veia goleadora nunca antes vista, apesar de atuar mais recuado no terreno de jogo. Este foi o quarto jogo do ala a marcar em 2024/25, precisamente numa altura em que estão decorridos quatro jogos. A partir deste sábado, esta é a melhor série a marcar em jogos consecutivos de Galeno na sua carreira. Ao todo, o número 13 leva cinco golos, três deles no Campeonato Nacional. Na retina fica mais uma grande exibição, que terminou com apenas um golo porque o portista não conseguiu superar Jhonatan em duas ocasiões, numa altura em que já estava como extremo. Esteve 89 minutos em campo e saiu para o merecido aplauso.

Com a quarta vitória da temporada em quatro jogos, os dragões continuam sem sofrer golos na Primeira Liga e alcançaram pela terceira época consecutiva um registo de três vitórias em três jornadas. O cenário positivo agrada a Vítor Bruno que, ainda assim, destacou a semana complicada. “O que me deixa mais satisfeito é perceber o grau de maturidade que a equipa vai tendo, numa semana que realmente foi instável e difícil. A semana foi difícil, os jogadores são humanos, sentem e não ficam imunes ao que se vai falando e especulando. Tentamos fazer o nosso melhor em termos diários no Olival, canalizar o pensamento deles para o que é realmente importante para nós e não nos desviarmos um milímetro do que é o nosso jogar. Os jogadores foram muito maduros durante a semana e hoje espelharam”, partilhou o treinador na flash-interview da SportTV.

O técnico aproveitou ainda para falar dos novos jogadores. “Não tem a ver com fazer falta ou deixar de fazer. Perdemos um jogador há pouco tempo [Evanilson], que foi para Inglaterra, poderemos estar à beira de perder outro [Toni Martínez], é preciso colmatar as ausências deles. São jogadores que têm perfis diferentes dos que temos aqui, é um perfil que nos permite adotar também novas dinâmicas diferentes do que já temos. Vão ter de competir com os jogadores que cá estão, que têm dado uma resposta brilhante e com quem eu estou brilhantemente satisfeito com aquilo que me dão diariamente”, realçou.