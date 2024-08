O ministro da Economia, Pedro Reis, começa na terça-feira um périplo pelo Qatar com o objetivo de “reforçar as relações bilaterais” e captar “investimento para áreas como a indústria, energia, serviços e mobilidade”.

Em comunicado, o ministério da Economia indica que a visita vai realizar-se até 30 de agosto e incluir encontros com cinco ministros: das Finanças; para os Assuntos da Energia; dos Transportes; do Comércio e Indústria; e das Comunicações e Tecnologias da Informação. Também tem marcadas reuniões com os responsáveis pelos dois fundos soberanos do Qatar, o Qatar Investment Authority e o Qatari Diar Real Estate Investment Company.

Além da captação de investimento, o foco principal, a visita visa o “apoio à internacionalização das empresas portuguesas, em várias áreas de atividade, entre as quais, indústria, energia, serviços e mobilidade, abrindo novas portas ao relacionamento económico entre os dois países”. Pedro Reis estará acompanhado pelo embaixador de Portugal em Doha, Paulo Neves Pocinho, e pelo representante local da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Manuel Couto Miranda.

O Ministério sublinha que as relações entre os dois países “têm um grande potencial de crescimento”. No primeiro semestre do ano, Portugal era o 73.º cliente do Qatar e o 76.º fornecedor. Os principais bens exportados de Portugal para o país foram máquinas, veículos, calçado, produtos agroalimentares e químicos e cerâmica e vidro. Já as importações foram, sobretudo, de produtos químicos, na sua maioria plásticos.

Em 2022, 390 empresas portuguesas exportavam para o Qatar, um número que “tem seguido uma tendência crescente”, refere o comunicado. Já os investimentos “mais relevantes” do Qatar em Portugal são a participação na EDP, participação na VINCI Energies Portugal (ambas do Fundo Soberano do Qatar) e a W Algarve, “primeiro resort da marca que representa um investimento de 300 milhões de euros e que prevê a criação de 300 postos de trabalho diretos e 200 indiretos”.