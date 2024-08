Uma mulher com 49 anos, de nacionalidade francesa, ficou hoje ferida com gravidade ao cair de uma arriba com cerca de 15 metros de altura, em Portimão, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o Capitão do Porto de Portimão, Eduardo Pousadas Godinho, a queda ocorreu junto à praia do submarino, na zona de João de Arens, no concelho de Portimão, no distrito de Faro, “num local de difícil acesso, tendo sido necessário efetuar o resgate da senhora a partir do mar”. Esta é uma praia naturista de difíceis acessos terrestres, situada entre as praias da Rocha e do Alvor.

“A senhora que aparentava ter diversas fraturas foi estabilizada por uma equipa de grande ângulo dos bombeiros de Portimão e retirada por mar, sendo transferida para a marina de Portimão e transportada por helicóptero para uma unidade hospitalar” do Algarve, referiu.

De acordo com Eduardo Pousadas Godinho, “no local da queda e nas zonas de acesso existe sinalização a alertar para a instabilidade das arribas, desconhecendo-se as causas que motivaram a queda da cidadã francesa”. “É uma zona de grande afluência turística, principalmente por cidadãos estrangeiros, mas está devidamente assinalada, com avisos para a instabilidade das arribas, mas as pessoas continuam a ignorar esses avisos”, destacou.

Segundo o Capitão do Porto de Portimão, as autoridades marítimas “têm insistido muito” com os adidos consulares dos vários países “para que avisem os seus cidadãos que fazem turismo no Algarve dos perigos existentes em várias zonas da costa”.

“Tem havido a preocupação da nossa parte em alertar para os riscos em zonas como em João de Arens (Portimão), Benagil e Sete Vales (Lagoa), mas os turistas aventuram-se por passeios isolados e acabam por acontecer os acidentes”, referiu. Esta é uma praia naturista perto de Alvor e de difícil acessos.

Nas operações de resgate estiveram envolvidos 18 operacionais dos bombeiros de Portimão, da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos e do Instituto Nacional de Emergência Médica, auxiliados por cinco veículos e um total de três embarcações.