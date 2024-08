O representante do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi, afirmou hoje que Timor-Leste é um dos países mais bem preparado para acolher a visita do Papa Francisco, que vai decorrer entre 09 e 11 de setembro.

“Confirmo que Timor-Leste é um dos países mais preparado para acolher o Santo Padre”, afirmou à Lusa Marco Sprizzi, no final de uma visita de uma delegação avançada do Vaticano à Presidência timorense.

Uma delegação avançada do Vaticano chegou a Díli em 24 de agosto para uma visita de avaliação aos locais onde estará o Papa Francisco durante a visita a Timor-Leste. A missão termina na terça-feira. O representante do Vaticano salientou que “faltam pequenos detalhes”, mas “em geral o trabalho do Governo e da igreja está muito bem feito”.

“Agora, a nossa expetativa maior é sobre o povo timorense para que tenha a alegria, o entusiasmo, a energia para virem a Tasi Tolu encontrar o Santo Padre. O Papa vem para o povo timorense, mas esperamos e temos a certeza que o povo timorense vai responder”, disse Marco Sprizzi.

A deslocação do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e inclui também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro. O executivo timorense autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita.