O governo do Canadá vai impor uma tarifa alfandegária de 100% sobre as importações de veículos elétricos fabricados na China, seguindo os passos dos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

O primeiro-ministro do Canadá anunciou também que o país vai avançar com uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio chineses.

“Atores como a China optaram por dar a si próprios uma vantagem injusta no mercado global”, afirmou Justin Trudeau, citado pela agência Associated Press (AP).

Esta decisão surge poucas semanas depois de os Estados Unidos ter anunciado planos para impor tarifas alfandegárias mais elevadas sobre os veículos elétricos fabricados na China.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, encorajou o Canadá a seguir-lhe os passos da maior economia mundial numa reunião com o primeiro-ministro canadiano no domingo.

No início deste verão, o Governo canadiano tinha iniciado uma consulta à indústria e aos sindicatos para definir possíveis ações sobre esta matéria. A vice-primeira ministra canadiana, Chrystia Freeland, tinha indicado que o Canadá iria agir em concertação com os Estados Unidos e União Europeia, dado que a América do Norte tem um setor automóvel integrado.

Atualmente, os únicos veículos elétricos fabricados na China e importados para o Canadá são da Tesla e são produzidos na fábrica da empresa detida por Elon Musk em Xangai.

Na semana passada, a Comissão Europeia propôs tarifas de compensação revistas de até 36,3% às fabricantes de carros elétricos chineses na União Europeia (UE), sugerindo ainda direitos de compensação de 9% para a Tesla enquanto exportadora da China.