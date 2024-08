Um casal de idosos foi sequestrado e vítima de roubo no domingo à noite, em Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, por quatro suspeitos que se puseram em fuga, indicou esta segunda-feira fonte da GNR de Aveiro.

Fonte da Polícia Judiciária confirmou à Lusa que está a investigar o caso. O alerta para um sequestro seguido de roubo foi dado cerca das 23h00 horas de domingo.

As vítimas são uma mulher de 84 anos e um homem de 89. À Lusa, fonte da GNR do Comando Territorial da GNR de Aveiro indicou que “o casal não apresenta ferimentos, mas foi manietado e fechado no quarto, enquanto os quatro suspeitos subtraíram alguns bens da casa, incluindo um veículo”.

Os suspeitos, que se puseram em fuga após o assalto, terão usado uma arma de fogo.