Donald Trump volta atrás e "está a pensar" se vai fazer debate televisivo com Kamala Harris

Na segunda-feira, a campanha de Harris anunciou que tinha apresentado um pedido à ABC para manter os microfones ligados durante todo o debate. As regras acordadas eram que estes deviam estar desligados quando o outro candidato estivesse a falar, tal como aconteceu no debate Trump-Biden na CNN.

“O nosso entendimento é que os responsáveis por Trump preferem os microfones desligados, porque não acham que o seu candidato consiga agir como presidente durante 90 minutos sem ajuda”, declarou o responsável de comunicações da campanha de Harris. “Suspeitamos que a equipa de Trump não lhe falou sobre esta disputa, porque seria demasiado embaraçoso admitir que não consegue aguentar-se contra a vice-presidente Harris sem a vantagem de um botão de silêncio”, acrescentou Brian Fallon, em declarações ao POLITICO.

Um porta-voz da campanha de Trump devolveu as críticas, acusando os democratas de quererem mudar as regras a seu favor. “Na semana passada, a campanha de Harris disse que o debate sobre debates tinha acabado. Agora que começaram a preparação para os debates com Harris, querem mudar as regras. O que é que estão a ver que os preocupa?”, questionou Jason Miller, numa publicação no X.

Last week the Harris campaign said the debate about debates was over. Now that they’ve started their debate prep with Harris, they’re wanting to change the rules. What is it they’re seeing that has them worried? https://t.co/zJYDijo7RM — Jason Miller (@JasonMillerinDC) August 26, 2024

O próprio Donald Trump reagiu às notícias, dizendo que não o preocupa os microfones estarem ou não desligados. “Preferia que estivessem ligados. Mas o acordo foi que seria igual à última vez [o debate da CNN em junho]”, afirmou durante um evento na Virgínia. Em declarações aos jornalistas, o ex-Presidente declarou ainda que a ABC devia ser “excluída” de organizar o debate, mas que, em último caso, “ainda está a pensar” sobre se vai mesmo desistir do debate.

Inicialmente, o candidato republicano tinha recusado debater com Kamala Harris, mas aceitou o evento da ABC no início do mês. O debate presidencial está marcado para dia 10 de setembro, em Filadélfia, na Pensilvânia, com a moderação dos jornalistas David Muir e Linsey Davis. Contudo, ainda não é claro se as medidas de desligar microfones e proibir público no estúdio vão ser mantidas.