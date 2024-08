Duas embarcações estavam pelas 14h30 a arder nos estaleiros de Vila do Conde, no distrito do Porto, estando o fogo a ser combatido por 19 bombeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), “são duas embarcações que estão a arder”, estando o combate às chamas a ser feito pelos bombeiros de Vila do Conde.

No total, no local a acompanhar a ocorrência estão 19 operacionais e oito meios terrestres, incluindo bombeiros, GNR e Polícia Marítima.