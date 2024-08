Um homem morreu esta segunda-feira na freguesia de Pousada de Saramagos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, após cair de um telhado de uma fábrica têxtil, num acidente de trabalho.

Segundo fonte dos Bombeiros Famalicenses, corporação que mobilizou uma viatura e três elementos para o local na sequência do alerta dado às 17h30, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e foi alvo de manobras de reanimação.

O óbito foi declarado no local do acidente, para o qual também se deslocaram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e militares do posto territorial da GNR de Joane.